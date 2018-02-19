Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, yapılan operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu A.S.F.F, O.S.O.K. ve K.Y.A.A'yı, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan A.S.F.F. ve O.S.O.K. hakkında sınır dışı kararı verilirken, K.Y.A.A. savcılıkça serbest bırakıldı.