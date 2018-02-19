Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken, Külliye’nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti. İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F’nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.