Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik soruşturma kapsamında terör örgütü adına propaganda yaptıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 18'i terör örgütü propagandası yapmak suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.
Gaziantep'te terör propagandasına 18 tutuklama
19.02.2018 - 21:12 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'nin propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 18 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
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