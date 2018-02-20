Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye devlet televizyonunun, Esad rejimi yanlısı güçlerin saatler içerisinde Afrin’e gireceğini duyurmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) operasyonları kentin güneyinde yoğunlaştı. Afrin güneyindeki Cubali dağına hava harekâtı düzenlenirken, yine aynı bölgedeki Kila tepesi ele geçirildi. Afrin’in güneybatısındaki Cinderes bölgesinde yer alan bir askerî kamp da teröristlerden alındı. Aynı bölgedeki Hantalli ve Divan Tahtani köyleri de terörden arındırıldı. ÖSO’ya yakın hesaplar ise Cinderes güzergahındaki Bayada askerî üssü, Aşağı Divan köyü ve Satuf’un da teröristlerden alındığı duyurdu.



Diğer yandan Afrin’in batısı ve kuzeyindeki operasyonlar da tüm hızıyla devam ediyor. Batıda kıskaca alınan Raco’ya hava harekâtı yoğunlaşırken, kara kuvvetlerinin de kasabanın girişinde olduğu ifade ediliyor. Mühimmat taşıyan askerî araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü. Afrin’in kuzeyinde de Şeran beldesine bağlı tarihi Nebi Huri Tepesi teröristlerden arındırıldı. Tepede tarihi Nebi Huri Kalesi, Romalılardan kalma bir tarihi köprü ve kalıntılar bulunuyor. Sabah da yine aynı bölgedeki İkidam, Şeltah ve Merseva köylerinin terör örgütü PKK’dan alınmıştı. Böylelikle Afrin’in Kilis’e komşu olan kuzey bölümünde geniş bir alan teröristlerden temizlenerek birleştirilmiş oldu.



HENDEK KAZIYORLAR

Öte yandan PKK/YPG/PYD’li teröristler Afrin’deki Maranes, Minnag Havalimanı ve Ayn Dakne bölgelerinde iş makineleri ile hendek kazmaya başladı. Teröristlerin iş makinesi ile hendek kazarken, çıkan toprağı ile kamyonlarla başka bölgeye taşıyıp burada da mevzi yaptıkları görüldü. Teröristlerin hendek kazıp ve mevzi yapması ÖSO güçleri tarafından görüntülendi. Maranes ve Ayn Dakne bölgesinde Rus bayraklarının asılı olduğu binalarda teröristlerin nöbet tuttuğu da görüntülendi.