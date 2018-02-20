Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddia edilen 170 kişiye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 38 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 22'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.