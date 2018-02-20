Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangi iller bütünşehir olacak, sorusu son günlerin en çok merak edilen konularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılının başında mevzuattan kaynaklı il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında yaşanan hizmet sunumundaki sıkıntıların giderilmesi, için talimat vermişti! Bu kapsamda Büyükşehir dışında kalan 51 il için bütünşehir olma yolu açıldı! 51 il için bütünşehir düzenlemesi bu perşembe günü Meclis'e sunulacak. Peki hangi iller bütünşehir olacak, bütünşehir nedir, bir il bütünşehir olduğunda ne olacak, bütünşehir statüsü nedir? İşte bütünşehir ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada.

Meclis'e bu hafta perşembe günü sunulacak bütünşehir düzenlemesi ile birlikte 51 il için yaşanan hizmet sıkıntıları giderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilen bütünşehir düzenlemesi hangi illeri kapsıyor, bütünşehir ne demektir, bütünşehir statüsü nedir? soruları ise Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorulanıyor. Bütünşehir listesi Meclis'e bu hafta sunulacak ve bütünşehir olacak iller belirlenecek. Bütünşehir yasası ne zaman çıkacak sorusu artık kesinlik kazandı ve 30 büyükşehirin dışında kalan illerin bütükşehir sayılacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyükşehir sayısının artırılabileceği ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak çalışmasının ardından 51 ilin ‘bütünşehir’ statüsüne alınması çalışması üzerinde proje geliştirildi. Bütünşehir nedir, hangi iller bütünşehir olacak, bütünşehir statüsü nedir, bütünşehir olan iller hangileri, bütünşehir listesi ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz...

Bütünşehir statüsüne sahip olan iller için tıklayın

Bütünşehir nedir?

Türkiye geneli 51 farklı ilin bütün şehir olması beklenmektedir. Peki bütün şehir nedir? Buna göre bütün şehir kavramı hakkında net ifadeler yok ancak bazı açıklamalara göre bütün şehrin ne olduğuna dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bütün şehir sistemi devreye girdiğinde tüm belde belediyeleri kapanacak ve tamamı merkeze bağlanacak. Aynı zamanda köylere de son verilecek ve tüm köyler mahalle olacak. Örneğin bir bölgenin ismi güzel köy ise buranın ismi artık güzel mahallesi olacak. Bütün şehir belediyelerinde istihdam etmekte olan personeller ilgili bakanlıklara, büyükşehir belediyelerine, her hangi bağlı kuruluşlara ya da ilçe belediyelerine devredilecek

Hangi iller bütünşehir olacak, bütünşehir çalışmalarında son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına verdiği ‘nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin ‘bütünşehir’ sayılmasına yönelik çalışma yapılması’ talimatının ardından yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki il sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak.

Bütünşehir çalışmaları ne zaman tamamlanacak?

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 22 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile 51 ilin bütünşehir olmasını içeren çalışma kapsamında basın mensuplarına detaylı bir açıklama yapacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya’nın yapacağı açıklamada, en önemli detayların başında 51 il belediyesinin bütünşehir yasası ile mülki sınırlar içinde hizmet vermesi ve belediye başkanları ile ilgili değişiklikler kamuoyuna anlatılacak. Ayrıca hazırlanan taslakta, yerel yönetimlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumunu’ içerecek bazı yeni adımlar da atılacağı belirtildi.

Bütünşehir olunca ne olacak?

Belediyelerin hizmet sunumunda yaşanan koordinasyon probleminin giderilmesi için 51 il ‘Bütünşehir’ statüsüne geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının artırılabileceğine dikkat çekmişti. Bu yolla hizmet sunumunda yaşanan koordinasyon probleminin ortadan kaldırılabileceği dile getirilmişti. Ancak, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak çalışması sonucunda, büyükşehir sayısının artırılması yerine, büyükşehir olmayan 51 ilin ‘bütünşehir’ statüsüne alınması formülü ağır bastı. Bu kapsamda, hazırlanan taslağa göre, nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan iller ‘bütünşehir’ sayılacak. Büyükşehirlerde olduğu gibi tüm belde belediyeleri kapanacak ve merkeze bağlanacak. İllerdeki ‘Merkez ilçe’ statüsü son bulacak. ‘Bütünşehir’ uygulamasına geçilecek illerde belde belediyeleri ve köy muhtarlıkları kalkacak. Merkeze bağlı köyler de mahalleye dönüştürülecek. İl özel idareleri aracılığı ile verilen hizmetler kaynaklarıyla birlikte il belediyesine geçecek. ‘Bütünşehir’ düzenlemesine geçilmesi ile yerel seçimlerde kırsaldaki seçmen de il belediyesine oy atmış olacak. AK Parti kurmayları, ‘bütünşehir’ düzenlemesinin gerekçesini, “Büyükşehir olmayan yerlerde, il özel idareleri ile belediyeler arasında koordinasyon sağlanamıyor. Bürokrasiden kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Bu düzenleme ile merkez ilçe yapılanması kalkacağı için, şehrin tüm hizmetlerinden belediye sorumlu olacak. Belediyelerin gelirleri artacak. Hizmet sunumunda sıkıntı olmayacak” şeklinde açıklıyor.



2019 yerel seçimlerinde ‘bütünşehir’ düzenlemesinin uygulanabilmesi için, yasal çalışmanın 25 Mart 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.