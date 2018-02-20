Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari’de yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 1’i Kurmay Binbaşı, 7 Üsteğmen ve 3 Astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Bolu’daki FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
20.02.2018 - 11:01 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY ‘mahrem askeri yapılanması’na yönelik operayonlar kapsamında gözaltına alınan 11 asker adliyeye sevk edildi.
Etiketler : fetö,bolu,haberler,gözaltı,
545045 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545045.aspx
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