Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasındaki o kısım:

"ÇOCUĞA İSTİSMARDA EN AĞIR MÜEYYİDE İÇİN ADIM ATILACAK"

Çocuklara yönelik istismarla ilgili yasal hazırlık yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Masum olan çocuklarımız rabbimizin bize emanetidir. Bu masumların her türlü tehdit ve tehlikeden korunması da bizlerin sorumluluğnudadır. Son günlerde karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakta saldırılarla ilgili haberlerbizi bu sorumluluklar konusunda düşünmeye yöneltmelidir. Çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil alelen toplumu çöküşe götürecek dinamittir birer alçaklıktır. Böyle bir duruma asla kayıtsız kalamayız. Dün Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyu ele aldık. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Dün Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu'nda meseleyi ele aldık. Bu konudaki bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık. Bu heyet çok kısa süre içinde değerlendirmeler ışığında çözüm tekliflerini getirecek. Ardından ilk Bakanlar Kurulu'nda yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Caydırıcı olması bakımından en ağır müeyyideler neyse alınacaktır, adımları atılacaktır. Bu tür konuların beklemeye uzatmaya tahammülü yoktur. Bu tür suçları işleyenlerin tüm indirimlerin kolaylıkların dışında tutulması şarttır. Milletin gözünde ve toplumda açılan yaralar bir insanı öldürmekle aynıdır. Bu tür suçlara verilen cezaların hissiyatımıza uygun olması gerekir. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız."

TOPLUMUMUZU ÇÖKÜŞE GÖTÜRÜR

"Bu masumların sadece yaşatılması değil her türlü tehditten korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye yöneltmelidir. İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız. Dün bu konuyu etraflıca ele aldık. Gerek Adana'da, gerek Antalya'da cereyan eden olaylar bizler için onulmaz yaralar açmıştır. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. dün Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı ele aldık. Boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık.

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