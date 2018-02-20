Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakın adına 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz. İttifakta görüntü 2 parti ve 3. parti olmaz diyebir şey yok." dedi.
AK Parti-MHP ittifakının ismi 'Cumhur ittifakı' oldu
20.02.2018 - 13:21 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yapılacak olan ittifaka 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz dedi.
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545068 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545068.aspx
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