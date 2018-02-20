Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de stratejik öneme sahip kuzey cephesi bugün itibariyle birleşti. Alınan köyler ile bilrlikte kuzeyde bir tampon bölge oluşturan TSK ve ÖSO askerleri Azez - Afrin hattını birleştirmiş oldu.

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Afrin'in kritik yerlerinden olan Bülbül’ün batı ve doğusunda kalan köyleri de ele geçiren TSK, ÖSO birikleri bugün alınan köylerle birlikte yine Azez geçişi için kritik öneme sahip olan Kestel'i de alarak bütünlüğü sağlamak istiyor. Buradan adım adım merkeze doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri terörden arındırdıkları bölgelerde temizleme faaliyetleri yürütüyor.

TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin'in kuzeyindeki Zeytune (Zeytinli), Arap Veren (Arap Boran), Cemile ve Deyr Suvan'ı terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirmesiyle Bülbül Azez hattını birleştirmiş oldu.





ÖZEL BİRLİKLER HAZIRDA BEKLİYOR



Şehir çatışmalarına hazırlık yapan TSK yavaş yavaş bölgede Özel Harekatçı sayısında artışa gidiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik askeri personel sevkiyatı yapılırken, grubun ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.

81 NOKTA TERÖRDEN ARINDIRILDI



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 55'i köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam ve Surain köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani ve Divan Tahtani köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri."