Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



Değerli çiftçi kardeşlerim, hanfendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Siz çiftçi kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Bu gazi mekanın çevresinde 29 şehidimiz var. Buralarla ilgili birileri niçin yapıldı dedi. Birileri yargıya gittiler, ama avuçlarını yaladılar.



YÜREK SİZDE KÜREK ONLARDA

Sözlerimin hemen başında, sizlerin vasıtasıyla çiftçilerimize minnetarlığımızı iletiyorum. Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz. Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alınmayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyenlere büyük bir ders verdiniz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete kemiğe büründürdünüz.

Rabbim sizlerden razı olsun. Yürek sizde kürek onlarda. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmak için buradayız. Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Bir millet stratejik konularda üstünlük sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz.



TIMAR SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir. En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor.



ÇİFTÇİLERİMİZİN MAZOT MALİYETLERİNİN YARISINI BİZ ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık. Çiftçilerimizin mazot maliyetlerinin yarısını 23 Şubat'tan itibaren biz ödemeye başlayacağız.



BAŞBAKAN: ÇİFTÇİMİZ ÜLKE SEVDALISIDIR

Kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, "Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık" dedi. Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları söyledi: Memleket kokan ellerinizle topraklarımızın bereketine bereket katıyorsunuz. Hain saldırılara karşı canınızı da, malınızı da feda etmekten geri çekinmediniz. Kahramankazanlı kardeşlerim, 15 Temmuz'da destan yazdılar. Uçaklar kalkmasın diye yetişmiş tarlalarını yaktılar. Anadolu çiftçisi ülke sevdalısıdır yiğittir, cömerttir. Bizim köylümüzün, çiftçimizin sofrası, birlik ve dirlik sofrasıdır. Allah hepinizden razı olsun. Bir köyde hangi kapıyı çalsanız sizi baş tacı yapar. Yemez yedirir. Hane halkından biri olarak görülür ve hemen sofraya davet edilir. Allah ne verdiyse paylaşılır. Köylerimizin içme sularını temin ettik. Yolu olmayan köy kalmasın dedik. Köylerimizin bir çoğunda internet bile var.



ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEK 7 KAT ARTTI

Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık. Tarım arazilerini beton dikerek değil fidan dikerek bakacağız. Kadın çiftçilerimize özel destek vermeye devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık Türkiye'nin vazgeçilmezidir. Hükümet tarıma hak ettiği önemi vermektedir. Toprağımızı koruyacağız.

Çiftçinin alın terine sahip çıkmak en temel görevimiz. Emeklerin zayi olmasına asla izin vermeyeceğiz.