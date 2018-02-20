Mavi bereli komandoların, Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı görevi nedeniyle Kaklıç Havaalanı'nda uğurlama merasimi yapıldı. Görev yaptıkları Bornova ilçesinden otobüslerle Çiğli ilçesindeki askeri havaalanına gelen 4 taburdan oluşan bin 200 komando, burada askeri uçaklara bindirildi. Komandolar, dualarla görev bölgeleri olan Afrin'e uğurlandı.
İzmir'den bin 200 mavi bereli komando Afrin'e gitti
20.02.2018 - 16:49 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli bin 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için bölgeye gitti.
Etiketler : izmir,bordo bereli,afrin,haberler,
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