Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi bereli komandoların, Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı görevi nedeniyle Kaklıç Havaalanı'nda uğurlama merasimi yapıldı. Görev yaptıkları Bornova ilçesinden otobüslerle Çiğli ilçesindeki askeri havaalanına gelen 4 taburdan oluşan bin 200 komando, burada askeri uçaklara bindirildi. Komandolar, dualarla görev bölgeleri olan Afrin'e uğurlandı.