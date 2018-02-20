Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Çiçekdağı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan H.K., 2014 yılında eşi M.K., ve 3 çocuğu ile Hollanda'da terör örgütü DEAŞ ile tanıştı. Eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hollanda'dan uçakla Ankara'ya gelen H.K., buradan da kara yolu ile Suriye'ye gitti.DEAŞ saflarına katılan M.K., ve eşi H.K., Suriye'ye DEAŞ saflarında savaşmaya başladı. Rakka'da örgüt adına eylemler yapan M.K. ve eşi H.K., Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri tarafından kayıt altına alındı.
M.K. Suriye'de savaşırken yaşamını yitirirken, 3 çocuğu ile kalan H.K., 4 gün önce MİT ve ÖSO tarafından Afrin yakınlarında bir köyde yakalandı. Yakalanan H.K., sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.
MİT ve ÖSO tarafından aranan kadın terörist Türkiye'ye getirildi
20.02.2018 - 16:25 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2014 yılında Hollanda üzerinden önce Türkiye'ye daha sonra kara yolu ile Suriye'ye giden ve terör örgütü DEAŞ'a katılan 3 çocuk annesi H.K., MİT ve ÖSO tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Çiçekdağı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan H.K., 2014 yılında eşi M.K., ve 3 çocuğu ile Hollanda'da terör örgütü DEAŞ ile tanıştı. Eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hollanda'dan uçakla Ankara'ya gelen H.K., buradan da kara yolu ile Suriye'ye gitti.DEAŞ saflarına katılan M.K., ve eşi H.K., Suriye'ye DEAŞ saflarında savaşmaya başladı. Rakka'da örgüt adına eylemler yapan M.K. ve eşi H.K., Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri tarafından kayıt altına alındı.
Etiketler : DEAŞ,terörist,haberler,
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