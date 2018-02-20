Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgütün Çanakkale'deki jandarma yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda halen görevde olan 17'si jandarma personeli, 1’i sivil memur olmak üzere toplam 18 şüpheliye ait adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.