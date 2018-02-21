Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan "kadınlardan sorumlu adliye imamı" olduğu iddia edilen bir kişiye 12 yıl, "Taşköprü adliye sorumlusu" olduğu iddia edilen bir kişiye ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen öğretmen Emel Cankara hazır bulunurken diğer sanık meslekten ihraç edilen sağlık çalışanı Kadir Akbal ise tutuklu bulunduğu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne süren Cankara, "40 yıl düşünsem böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi. 14 yıl öğretmenlik yaptım. FETÖ'nün darbe girişiminden sonra hayatımız mahvoldu." dedi.

Kadir Akbal ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, örgütün "kadınlardan sorumlu adliye imamı" olduğu iddiasıyla Emel Cankara'ya 12 yıl, "Taşköprü adliye sorumlusu" olduğu iddiası ile Kadir Akbal'a da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.