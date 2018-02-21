Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.Hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan ve tutuksuz yargılanan B.Ö. savunmasında, FETÖ'yle alakasının olmadığını ileri sürdü.

Orman İşletme Müdürlüğü'nde avukat olarak görev yaptığı sırada FETÖ ile iltisaklı sendikaya üye olmasını "yorgun olmasına ve mesai arkadaşının ısrarına" bağlayan B.Ö, şöyle devam etti:

"Ben dairede çalışırken müdür yardımcımız odama geldi, o gün de hastaydım. Israrcı bir şekilde sendikaya üye olmamı istedi. Ben de sırf yorgunluktan ve odadan çıkması için kendi hazırladığı evrakları imzalayarak üye oldum. Sonrasında arkadaşlarım bu sendikanın FETÖ ile bağlantısı olduğunu söylediğinde hemen istifa ettim. Beraatimi talep ediyorum."

"Ağabeyim örgütle bağlantılı ama ben değilim"



Tutuksuz sanık M.S. ise FETÖ ile bağlantısı olmadığını savunarak, "Ben herhangi bir şekilde bu sendikanın faaliyetlerine katılmadım. İddianamede sadece bu yer alıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ağabeyim örgütle ilişkiliydi, benim bu yapıyla hiçbir alakam yoktur. Ağabeyim dün Kocaeli'de görülen FETÖ davasında ceza aldı, onların cemaatle işi vardı ama benim bir bağlantım olmadı." diye savunma yaptı.

Verilen aranın ardından kararı açıklayan heyet, sanık B.Ö'nün beraatine, sanık M.S'ye ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

"Okulda namaz kılma telkini yapıldı"



Aynı mahkemede bir başka dosyadan yargılanan tutuksuz sanık S.Ö ise örgütle ilişkisinin okul yılları sonrası bittiğini ileri sürdü.

Okul yıllarında "il abisinin" gizlenmeleri telkininde bulunduğunu anlatan S.Ö, şöyle savunma yaptı:

"O dönemde il abisi olarak bildiğim O.D. bana, 'Okulda namaz kılma, hala annesi başörtülü diye askeriyeye alınmayan adamlar var ülkede' diyerek cemaat yurdunda kaldığımın bilinmemesi için bana uyarılarda bulundu. Bunlar, bizden gözüküp bizi arkadan vurdu. Ben kesinlikle bunların tarafında olamam."

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.