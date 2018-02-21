Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Bab gazisi Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldırım, tedavisinin ardından silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor.

Bab operasyonunda yaralanan 23 yaşındaki Yıldırım, babasının "gel" telkinlerine rağmen Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldı. Harekatta yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan Yıldırım, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesine geldi.

Ailesiyle hasret gideren Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığını ve düzenlenen operasyonlarda yer aldığını söyledi.

Yıldırım, Afrin'e de ilk katılan ekiple Kilis Gülbaba'dan Suriye'ye girdiklerini bildirerek, "Oradaki bir temasta tim komutanımızı şehit verdik. Ayın 7'sinde ikindi vakitlerinde kumanya faaliyetleri sırasında su gelmişti. Suyu almaya gittiğimizde üzerimize füze attılar. Benim 2 metre yanımda patladı. Sağ kolumdan yaralandım. Yanımda daha ağır arkadaşlarım ve şehitlerimiz vardı. Sonraki süreyi çok hatırlamıyorum. El Bab operasyonunda da yer aldım ve çatışmalarda küçük çaplı yaralanmalarım oldu." diye konuştu.

Yıldırım, TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda çok başarılı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bayrağımız dalgalandıkça ve milletimizin duasıyla her şey daha güzel olacak. Oradaki arkadaşlarımla sürekli telefonda konuşuyorum. İlerlediklerini söylüyorlar. Oradaki durum da bu şekilde. Allah nasip ederse tekrar görevime dönmeyi ve arkadaşlarımın yanına gitmeyi istiyorum. İlk temennim o." ifadelerini kullandı.

"Ben bu vatan için mücadele edeceğim' diyen bir evladım var"

Baba Nihat Yıldırım da "Vatana böyle bir evlat yetiştirdiğim için çok mutluyum, gururluyum. Şükürler olsun orada Abdullah Öcalan'ın posterini patlatan, oraya Türk bayrağını asan benim evladım. O dağları alan benim evladım. Daha önce El Bab operasyonunda yaralanmasına rağmen, gel dememe rağmen dönmeyen, 'ben bu vatan için mücadele edeceğim' diyen bir evladım var. Gururlanıyorum. Bu en büyük gurur." dedi.