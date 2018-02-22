Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi’nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: “Savunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65’in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik. Şuan Afrin’de zırhlı taşıyıcılarımız var ya bunların hepsi bizim. Bu kötü komşular bizi en sonunda silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar. Bu olay sıradan bir olay değil, şuan kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Düşürürseniz düşürün be. Biz buraya geldik, daha iyiye taşıyacağız. Bizim insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz.”



KAYNAĞIMIZ İNSAN

“Dünyamız giderek daha hızlı değişim yaşıyor. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, siyasi oluşumları da hızlandırıyoruz. 2033 hedeflerimiz daha sonraki vizyonlarımıza ulaşma bakımından bir sıçrama noktasında olacaktır. En az 3 çocuk derken bunu, genç nüfusumuzun yaşlanmaması için diyorum. Ki biliyorsunuz ekonominin kaynağı insandır. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Onun için de özellikle doğumlara bizim çok büyük önem vermemiz lazım.”



TACİZ BAĞIŞLANAMAZ

“Taciz olaylarıyla ilgili hükümetimiz yasal düzenleme yapıyor. Bunların affı olmaz. Bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Ne egrekiyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören anlayış ile politikalarımıza devam edeceğiz. Bilginin önemi giderek artarken, dördüncü sanayi dalgası gibi yeni teknolojilere dayalı üretim tarafına geçerken yeni alanlarda istihdam etmeye ihityacımız var. Kaynaklarımızı artırarak imalat sanayimize yüksek teknoloji payını yakalamamız şart.”



YOKSULLUĞUN ADI...

“Ülkemizde artık yoksulluğun adı çok değişti. Bugün artık yoksul demek yiyecek ekmek bulamamak değil, belirli bir refah düzeyinin altında kalmak demektir. Çocuk ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının geliştirilmesi olmak üzere birçok noktayı geliştirdik. Kişibaşı milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine ulaştırmış olmamız tarihi bir başarıdır. Hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan kalkınma yolculuğunda hedeflerimize ulaştıkça, ülkemizi dünya sıralamalarında inşallah çok daha üst sıralamalara çıkarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, daha uzun soluklu hedefleri benimseme aşamasındayız.”