Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, TSK’nin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’a yönelik Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için bütün özel harekât polislerinin gönüllü olması üzerine kura çekildiğini bildirdi. Van’dan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri de, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere dualarla Afrin’e uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki törende koçlar kesildi, dualar edildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, PÖH timlerine yönelik konuşmasında, milletin selameti, huzuru ve güveni için çetin bir mücadeleye dahil olduklarını belirtti. İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın okuduğu duanın ardından özel harekat polisleri tekbirlerle uğurlandı. Öte yandan, Diyarbakır konuşlu 7’nci Kolordu Komutanlığı’nda görevli JÖH personeli 11 otobüsle, dün sabah saatlerinde dualarla Afrin’e uğurlandı.