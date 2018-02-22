Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



ABD’nin PKK’yı tasfiye planı, iki ülke arasında, üçlü mekanizma oluşturulmasına yönelik önerilerin tamamının ‘ABD’nin zaman kazanma’ taktiği olarak değerlendirildi. Toplantıda, kabine üyelerinin geçen hafta içinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis’le yapılan görüşmelerin içeriği hakkında bilgilendirildiği öğrenildi. Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis’le görüşmesinde, Mattis’in Türkiye’nin Cenevre’de PYD ile masaya oturması önerisinde bulunduğu, ancak Canikli’nin bu öneriyi sert bir dille reddettiği belirtildi. Bakanlar Kurulunda yapılan bilgilendirmede Canikli’nin Mattis’e verdiği cevaplar şöyle: “Siz terör örgütünü silahlandırıp, Türkiye Cumhuriyetini bölmeye yönelik faaliyet içine sokuyorsunuz. Bunun yüzlerce belgesi var. Her şey açıkça ortada dururken, PYD ile masaya oturmamızı öneriyorsunuz. Bu mümkün değil. PYD bir terör örgütüdür ve bizim için PKK’dan hiçbir farkı yoktur. Biz terör örgütü ile masaya oturmayız”

Mattis’in, YPG’yi PKK’ya karşı savaştırma ve sonrasında PKK’yı tasfiye edebileceklerine yönelik teklifi ise, “çocukların bile inanmayacağı bir tekli” olarak degerlendirildi. Bakanlar Kurulunda, verilen bilgiye göre Canikli’nin Mattis’e “Bu teklifiniz hiç gerçekçi değil. Çocukça bir teklif. Bu teklifinizi ciddiye almamız için sadece PKK’yı değil, YPG ve PYD’yi de tasfiye edin. Çünkü bize göre üçü de terör örgütüdür. Bu terör örgütlerini tasfiye edin, siz etmezseniz, biz edeceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yok” cevabını verdiği belirtildi.