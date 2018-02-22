Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davaya müşteki olarak katılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, darbeciler tarafından derdest edilmesinin ardından Akıncı Üssü’ne götürüldüğünü belirtti. Ünal “Sola döndüğümde Ahmet Özçetin’i gördüm. Bana, ‘Bozulan ayarları düzeltiyoruz’ dedi. Ben de, ‘Sizin ayarlarınız bozulmuş, Allah size akıl versin’ dedim” ifadelerini kullandı. Bu arada, Ünal’ın çapraz sorgusu sırasında Akıncı Üssü’nün eski komutanı sanık Hakan Evrim, Ünal’a yargılama konusunun dışına çıkan sorular sormaya başladı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik “Sen önce şuna cevap ver; Hava Kuvvetleri Komutanı böyle bir odada rehin mi tutulur? Yoksa şeref salonunda mı karşılanır?” diyerek Evrim’e tepki gösterdi. Darbe teşebbüsünde bulunarak TSK’nın ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının imajını zedeleyen darbecilerden şikayetçi olduğunu söyleyen Ünal, ayrıca, davaya katılma talebinde bulundu.