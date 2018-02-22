Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Adalet Bakanlığı, çocuğa karşı cinsel istismarlarda kimyasal hadım uygulamasını masaya yatırdı. Yasa çalışmalarına başlayan Bakanlık, yapacağı düzenlemeyle cinsel suçlarda faillere kimyasal hadım uygulanabilmesi yapılabilecek. Bakanlık, çocuk istismarına karşı kurulan Komisyon’a dünyadaki hadım uygulamasına ilişkin mevzuat bilgilerini bugün sunacak.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında toplanacak komisyon; Abdülhamit Gül, Fatma Betül Sayan Kaya, Süleyman Soylu, İsmet Yılmaz, Osman Aşkın Bak ve Ahmet Demircan’dan oluşuyor. İlgili Bakanlıklar konuyla ilgili araştırmalarını, alınabilecek tedbir ve önerilerini Komisyona sunacak.

Kimyasal hadım uygulaması Hindistan, Portekiz, Polonya, İngiltere, Moldova, Estonya ve Makedonya’da çocuk tacizi vakalarında uygulanıyor. Rusya’da da 14 yaşından küçük çocuklara cinsel saldırıda bulunanlara kimyasal hadım uygulaması yapılıyor. Almanya’da ‘ciddi hastalıklı’ vakalarda, ABD’de ise başta Kaliforniya olmak üzere 8 eyalette kimyasal hadım uygulanabiliyor.

Hükûmet, cinsel saldırı suçlarına karşı verilecek cezaları da yeniden düzenleyecek. TCK’yla kademelendirilen 12, 15 ve 18 yaşlarındaki çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında verilecek cezalar artırılacak. TCK’ya göre çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması durumunda 10 yıldan az ceza verilemiyor.

CHP’den ‘idam’a yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün cinsel istismarı kapsayan suçlar için “Mevcut yasalar içinde idam cezası yok. Bir değişiklik için ana muhalefetin de destek vermesi gerekir” demişti. Cevap gecikmedi, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin yapılmasına “evet” diyeceklerini bildirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Tezcan, çocuk istismarı meselesinin sadece cezai düzenlemelerle çözülemeyeceğini belirterek, “Çocuk istismarı sayısı 10 yılda yüzde 700 arttı. Kaçak yurtlar ve merdiven altı eğitim kurumları da denetlenmeli” dedi.