Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Ceylanlı köyü Gelinli mezrası kırsalında yürütülen arazi arama tarama çalışması esnasında tespit edilen mağarada arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Aramada, antitank roketatar mühimmatı, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen antitank roketatar mühimmatı olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."