Yunan Hükümeti 8 darbecinin iltica talebini dondurma, erteleme ve iptali için başvurmuştu. İltica talebi istinaf mahkemesinin kararıyla dondurulmuştu. Bugün ise Danıştay iltica talebinin ertelenmesi konusunu görüşecek. İltica talebinin sonuca varılmasına dair dava ise 4 Mayıs tarihinde ele alınacak.
Yunanistan’da Danıştay 8 darbeci için toplanacak
22.02.2018 - 13:51 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’da Danıştay 8 darbecinin iltica taleplerinin ertelenmesini görüşecek.
Etiketler : darbeci,15 temmuz,yunanistan,fetö,
545607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545607.aspx
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