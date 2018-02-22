Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan Hükümeti 8 darbecinin iltica talebini dondurma, erteleme ve iptali için başvurmuştu. İltica talebi istinaf mahkemesinin kararıyla dondurulmuştu. Bugün ise Danıştay iltica talebinin ertelenmesi konusunu görüşecek. İltica talebinin sonuca varılmasına dair dava ise 4 Mayıs tarihinde ele alınacak.