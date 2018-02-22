Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Orgeneral Akar ile görüşmesinin ardından Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Çankaya Köşkü’nde saat 15.45’te başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme devam ediyor.