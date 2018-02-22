Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Orgeneral Akar ile görüşmesinin ardından Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Çankaya Köşkü’nde saat 15.45’te başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme devam ediyor.
Başbakan Yıldırım, Hulûsi Akar ve Hakan Fidan’ı kabul etti
22.02.2018 - 16:43 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ile görüştü ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.
Etiketler : Başbakan,Binali Yıldırım,Genelkurmay Başkanı,Hulusi Akar,Hakan Fidan,
545638 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545638.aspx
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