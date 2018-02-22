TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve  Rahmanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Gün içinde Cinderes beldesindeki Tell Dilur köyü, Bülbül beldesine  bağlı Mikdad ve Ali Racu köyleri de teröristlerden temizlenmişti.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 68'i  köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait  üs olmak üzere 96 noktayı örgütten kurtardı.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle: 
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı  Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal  Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri,  Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı  köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde  Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve  Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye,  Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane,  Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara  ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan  Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva,  Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile  Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

10 KİLOMETRELİK ALAN KALDI
 
Aynı şekilde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınırında da beş kilometrelik bir sınır hattı daha PYD' kontrolünde.
 
Toplamda 10 kilometrelik sınıra sahip olan bu iki bölgede de kontrol sağlandığında Afrin'deki PYD unsurlarının Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak.
 
Sınır operasyonlarının tamamlanmasıyla Afrin kent merkezine doğru ilerleyişin başlaması bekleniyor.
 