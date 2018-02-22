Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.