Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil'i kabul etti
22.02.2018 - 18:05 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil ile bir araya geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Cezayir Dışişleri Bakanı,Abdulkadir Mesahil,
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