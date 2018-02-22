Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSO, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile terör örgülerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirmeye devam ediyor. ÖSO askerleri operasyon kapsamında Afrin’e bağlı Bülbül kasabasının güneyindeki El Cara köyünü ve bir kampı ele geçirdi.