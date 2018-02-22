Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki S.A. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Bolu’da olduğu tespit edilen S.A.’nın saklandığı eve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi S.A., Zonguldak TEM Şube ekiplerine teslim edildi.