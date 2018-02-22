Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya- Konya yolunun Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda, öğle saatlerinde, yol kenarında hareketsiz duran bir vaşak görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın telef olduğunu belirledi. Araç çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen, yaklaşık 1,5 metre uzunluktaki ve 35- 40 kilo ağırlığındaki vaşak, doğa koruma ekipleri tarafından götürüldü.