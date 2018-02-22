Antalya- Konya yolunun Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda, öğle saatlerinde, yol kenarında hareketsiz duran bir vaşak görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın telef olduğunu belirledi. Araç çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen, yaklaşık 1,5 metre uzunluktaki ve 35- 40 kilo ağırlığındaki vaşak, doğa koruma ekipleri tarafından götürüldü.
Vaşak yol kenarında ölü bulundu!
22.02.2018 - 21:11 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Akseki ilçesinde, yol kenarında, araç çarpması sonucu öldüğü belirlenen vaşak bulundu.
Etiketler : Antalya,vaşak,doğa koruma ekipleri,
545679 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545679.aspx
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