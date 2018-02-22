Ahmet Aydemir / Türkiye gazetesi
ahmet.aydemir@tg.com.tr
Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmî Twitter hesabı üzerinden gece yarısı göğsümüzü kabartan bir paylaşım yapıldı. Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, harekâta katkıda bulunacağı açıklanan İnsansız Kara Aracı, Türk halkına tanıtıldı.
Resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya ''İnsansız Kara Aracımız yakında TSK’ya teslim edilip, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacak.'' notu düşüldü.
Hainlerin korkulu rüyâsı olacak ''İnsansız Kara Aracı'' için Twitter kullanıcıları, dakikalar içerisinde paylaşımı beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım: