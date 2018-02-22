Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

slam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin, "İİT 4. Çalışma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Sarıeroğlu'na katılımlarından ve önemli noktalara temas ettiği konuşmasından dolayı teşekkür etti. Bakan Sarıeroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sözlerinin ardından İİT'nin bu konuda Türkiye'nin yanında olduğunu özellikle iletmek istediğini belirten Useymin, terör ve aşırılığa karşı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikmetli duruşuna olan hayranlıklarını beyan etmek istediğinin de altını çizen Useymin, Türkiye'deki darbe girişimini şiddetle kınadıklarını ve bu yönde güçlü açıklamalar yaptıklarını hatırlattı.Useymin ayrıca bugünkü toplantıda önemli konuların ele alındığına dikkati çekti. Sarıeroğlu ise İslam coğrafyasının zor bir süreçten geçtiği bu dönemde İİT'nin üstlendiği sorumluluk ve görevin memnuniyet verici olduğunu ve son zamanlarda ciddi bir inisiyatif aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetlerinin tüm dünya tarafından bilindiğini ve onun gibi bir lidere sahip olduklarından dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin bu bağlamdaki duruşunun gelecekte de devam edeceğini dile getiren Sarıeroğlu, Türkiye'nin yaşanan hiçbir dram ve mağduriyet karşısında sessiz kalmasının mümkün olmayacağını kaydetti.Halihazırda Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliyi kabul ettiğini hatırlatan Sarıeroğlu, ancak Suriye topraklarının terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini belirtti. Sarıeroğlu, sınırdan atılan roketler nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini dolayısıyla Türkiye'nin bir operasyon başlattığını anlattı.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını yineleyen Sarıeroğlu, Türkiye'nin tek amacının ülkedeki vatandaşlarının güvenliğini sağlamak, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yapıldığı gibi Suriye'nin o bölgelerini terör örgütlerinden temizlemek ve Suriyelilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak olduğunu aktardı.Birleşmiş Milletler'deki (BM) meşru hakkını kullanan ve sivillere yönelik çok hassas davranan Türkiye'nin, operasyonla birlikte ciddi anlamda bilgi kirliliğiyle de mücadele ettiğini ve bunun da üstesinden geleceklerini dile getiren Sarıeroğlu, İİT üyesi ülkelerden bu konuda destek beklediklerini vurguladı.Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İİT'ye üye 56 ülkenin bakan ve üst düzey bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen İİT 4. Çalışma Bakanları Toplantısı sona erdi.