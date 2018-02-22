Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, Suriye Rejimi yanlısı İran destekli Şii milis güçlerinin Afrin'de terör örgütü PYD/YPG'ye askeri malzeme taşıyan konvoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruldu.

TSK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Genelkurmay Başkanlığından, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan konvoyun vurulduğu bildirildi. Görüntüler TSK'nın resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.





HİZBULLAH MEDYASI DUYURDU

Hizbullah medya organları ve sosyal medya hesapları, TSK, Esad rejiminin ikmal noktası olan Ziyare yolunu vurdu. Rejim güçlerinin de grad füzeleriyle karşılık verdiği iddia edildi.





TSK: 'Afrin’de teröristlere silah ve mühimmat taşıyan konvoy vuruldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’e terörist, silah ve mühimmat taşıyan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçlık konvoyun şehrin 15 kilometre uzağında vurulduğunu açıkladı.



TSK’dan yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilerek, şehrin 15 kilometre kadar uzağında kara ateş destek vasıtaları ile vurulduğu bildirildi.

Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoyun hedef alındığı ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi.