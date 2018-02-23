Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Ataşehir, Barbaros Mahallesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında silahlı eylem yapılması olayıyla ilgili olarak bazı basın yayın organları ile sosyal medya siteleri aracılığıyla haberler yayımlandığının görüldüğü, kamuoyu nezdinde oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek maksadıyla ve soruşturmanın gizliliği ilkesi ile lekelenmeme hakkı sınırları çerçevesinde basın açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.

Belirtilen tarihte, sanatçı Volkan Konak'ın da içerisinde bulunduğu eğlence mekanına silahla ateş etme eylemi ve bu eyleme bağlı olarak çıkan arbede esnasında yaralanma olayları yaşandığının ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olay mahallinde inceleme yapılarak suç delillerinin toplandığı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin temin edilip incelendiği dile getirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre mekana gelen 3 kişiden ikisinin silahla havaya ateş açarak iş yerine zarar verdiği, akabinde bu kişiler ile mekanda bulunanlar arasında arbede yaşanması sonucu yaralananlar olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Olaya karışan şüpheliler İ.Ç, S.D. ve M.Y'nin kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüpheli U.K'nin ise olay yerinden kaçtığı bilgisi verildi.

Açıklamada, aynı gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler İ.Ç. ve M.Y'nin tutuklanma, olaylar esnasında ateşli silahla her iki bacağından yaralanan diğer şüpheli S.D'nin ise adli kontrol altına alınma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri hatırlatıldı.

Nöbetçi hakimlikçe yapılan sorguya müteakip eğlence mekanına gelip havaya ateş açtığı iddia olunan şüpheli İ.Ç'nin "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklandığı belirtilen açıklamada, eğlence mekanında görevli olup ateş açan şahıslardan birini yaraladığı iddia edilen şüpheli M.Y'ye yönelik tutuklama talebinin ise yaralanan şahsın kendisine başka kişi tarafından ateş açıldığı şeklindeki beyanı dikkate alınarak reddedildiği aktarıldı.

Açıklamada, yaralı şüpheli S.D. hakkında ise haftada bir gün karakola imza atmak suretiyle "silahla tehdit" suçundan adli kontrol tedbiri kararı alındığı ifade edilerek, olayın her yönüyle aydınlatılmasına, kaçan şüphelinin yakalanmasına ve varsa eyleme iştirak eden diğer kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.