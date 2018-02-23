Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, metro ihalelerin iptal edilmesi ve devam eden metro çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 metro hattının çalışmalarının devam ettiğini belirten Uysal “Dünyada bu kadar uzun sürmeyen metrolar, İstanbul’da niye bu kadar uzun sürsün? Haklı olarak müteahhitlerimizin de söylediği şeyler var. Diyorlar ki bizim de belediyeden beklediğimiz şeyler yapılmalı. Mesela Eminönü Alibeyköy hattında projenin Anıtlar Kurulunda onaylama süreci var. Bunun sorumluluğu belediyemizde. Bu yazılıp takip edilmediği zaman 3 ayda da, 5 ayda da gelebilir, 5 günde de gelebilir. Orada kamulaştırılması gereken arsaların mülkiyetlerinin takibinin yapılıp bir an önce müteahhite teslim edilmesi. Müteahhitler, ‘bizim bu tür problemlerimiz çözülürse biz bunları hızlı bir şekilde yaparız’ diyor” ifadelerini kullandı. Dudullu Çekmeköy hattının haziran sonunda hizmete açılacağını ifade eden Başkan Uysal, “Eminönü- Alibeyköy hattını yıl sonu itibarıyla açacağız. Ne kadar hızlı, İstanbul o kadar kârda. Ne kadar hızlı, o kadar ucuza yaptırıyoruz. Ne kadar yavaş o kadar zarardayız. 3 yılda yapılacak bir şeyi 7 yılda yapıldığı zaman kaç paraya ihale edersek edelim yüzde 30 zarar ediyoruz” dedi.