Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün 8 köy daha teröristlerden temizlendi. Hatay’ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları ve obüs toplarıyla vurulurken karada ise ÖSO ile Mehmetçik ilerlemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Afrin’in güneybatısında Hatay sınırı yakınlarındaki Cinderes beldesinde yaklaşık 3 bin 500 kişilik nüfusa sahip Tell Dilur köyünü kurtaran Mehmetçik, öğleden sonra aynı belde yakınlarındaki Sarı Usağı ile Rahmanlı köyüne girdi. Mehmetçik ayrıca Gaziantep yakınlarında bulunan Suriye’nin Bülbül beldesine bağlı Mikdad ile Ali Racu köylerini de kurtardı. Akşama doğru ise Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri teröristlerden temizlendi. Harekatın 34. gününde YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 72’si köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 20’si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 100 nokta kurtarıldı. Operasyonlarda bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1829’a yükseldi. Bülbül beldesi - Racu arası ve Şeyh Hadid - Cinderes’in arasındaki kalan yerlerin de temizilenmesiyle Afrin içindeki teröristler çembere alınacak.

YENİ KONVOY YİNE VURULDU

Bu arada rejim yanlısı yeni bir terörist grup, Afrin’deki PYD’ye destek için giderken Ziyare köyü yakınlarında vuruldu. Grubun ağır kayıplar verdiği belirtildi.

REJİM İLE YPG’NİN HALEP PAZARLIĞI

Öte yandan YPG, Halep kentinde kontrol altında tuttuğu bölgeler; el Halak, Bani Zaid ve Bustan al Basha’yı Suriye ordusuna devretti. Suriye ordusuna bağlı güçler söz konusu bölgelere girerken, YPG’nin Afrin içindeki Tel Rifat’ın kontrolünü de Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Konuyla ilgili Suriye tarafından bir açıklama yapılmadı. PKK ise “Hiçbir yeri teslim etmedik” iddiasında bulundu.

KURTARILAN KÖYLERDEKİ SİVİLLERE SAĞLIK KONTROLÜ

Zeytin Dalı Harekâtı’nda bir yandan terörle amansız mücadele eden Mehmetçik, diğer yandan da teröristlerden kurtarılan köylerdeki sivil halkı sağlık kontrolünden geçiriyor.