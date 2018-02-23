Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'e girmek istediği belirtilen bir konvoyun vurulduğunu gösteren görüntüler TSK'nın YouTube hesabına yüklendi ve Twitter'dan paylaşıldı. Ancak YouTube, videoyu 'rahatsız edici içeriğe sahip olduğu' gerekçesiyle kaldırdı.

YOUTUBE'DAN UYARI

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıkıyor.

TSK'DAN KARŞILIK

YouTube'un bu hareketi TSK tarafından da karşılıksız bırakılmadı, adeta angajman kuralları çerçevesinde cevap verildi. TSK, YouTube'un bu adımı üzerine videonun tamamını Twitter üzerinden yeniden yükledi.

YOUTUBE'DAN GERİ ADIM

YouTube'un rahatsız edici içerik uyarısıyla kaldırdığı video, gelen tepkiler üzerine yeniden yüklendi. İçeriğin silinmesi konusunda yeniden bir girişimin olup olmayacağı ise bilinmiyor.

YOUTUBE'UN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube bünyesinde milyarlarca video barındırıyor. Bu videolar da elbette güllük gülistanlık masum görüntüler değil Özellikle Türkiye'nin daha önce şikayette bulunduğu Atatük'e ve Türkiye'ye hakaret eden videolar olduğu gibi, terör örgütlerinin kahramanlaştırıldığı, sahte destanları anlatan ve saldırılarını gösteren videolar da bulunuyor.

Terör pompalayan bu videoların yayınlanmasında bir sakınca görmeyen YouTube, Türkiye'nin yürüttüğü ve adeta her bir adımı kahramanlık hikayesi olan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin videosu ABD menşeli YouTube'un ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

YOUTUBE'DAN RESMİ AÇIKLAMA: YANLIŞLIKLA KALDIRILDI

"YouTube'da kullanıcılarımızın Topluluk Kuralları olarak adlandırdığımız ilkeleri bildiğine güvenmekte ve bu ilkeleri ihlal ettiğine inandıkları videoları işaretlemelerini temel almaktayız. İşaretlenen tüm içerikler hızlı şekilde inceledikten sonra söz konusu kuralları ihlal ettiği anlaşılırsa video kaldırılmaktadır. Nadiren, kullanıcılar tarafından işaretlenen ya da ekiplerimiz tarafından belirlenen bir videonun yanlışlıkla kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde, içeriğin incelenmesinin ardından kaldırılan videonun veya kanalın tekrar açılmasını da içerecek şekilde, gerekli adımlar atılmaktadır."

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ: 15 KM KALA VURULDU

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmişti: "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."