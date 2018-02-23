Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Afyon, Bayburt, Osmaniye, Bursa, Tunceli, Malatya, Nevşehir ve Kırşehir’de 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
23.02.2018 - 11:33 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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545818 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545818.aspx
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