Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Afyon, Bayburt, Osmaniye, Bursa, Tunceli, Malatya, Nevşehir ve Kırşehir’de 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.