Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında 7 üsteğmen ve 51 uzman çavuşun da bulunduğu 61 asker gözaltına alındı.