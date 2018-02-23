Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında 7 üsteğmen ve 51 uzman çavuşun da bulunduğu 61 asker gözaltına alındı.
Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 61 gözaltı
23.02.2018 - 13:01 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 61 rütbeli asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etiketler : Mardin,FETÖ/PDY,operasyon,
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