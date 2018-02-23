Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul,  Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında 7 üsteğmen ve 51 uzman çavuşun da bulunduğu 61  asker gözaltına alındı.