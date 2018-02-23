Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi... 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısı davasında saldırıya ilişkin davada bir numaralı sanık Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 8 firari sanık hakkında kırmızı bülten kararı ise devam edecek.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

9 sanık hakkında 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 11 sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanık hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.