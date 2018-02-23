Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’deki terör gruplarına yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görevlendirilen jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ve güvenlik korucuları için Gaziantep’in Islahiye ilçesinde bir 'Müşterek Görev Merkezi' (MGM) oluşturuldu. Harekat süresince komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının barınma üslerinin burası olacağı öğrenilirken, merkez bugün yapılan törenle açıldı.

CUMA NAMAZI KILINDI

Afrin için hazırda bekleyen güvenlik güçlerine hitaben konuşan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, “Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez. Sizin hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Oraya gidiş nedenimiz siviller değil teröristlerdir. Hepinizin gözlerinden öpüyorum yolunuz açık olsun” dedi. Konuşmanın ardından JÖH, PÖH timleri ve güvenlik korucuları, Orgeneral Metin Temel ile birlikte komando marşı söyleyip ant içti. Daha sonra Cuma namazı kılındı. Merkezin açılışına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, askeri erkan ve aileleri katıldı.



Afrin’e gönüllü olarak gitmek üzere sınır hattındaki İslahiye’ye gelen JÖH ve PÖH timleri ise heyecanlı olduklarını söyledi. Daha önce Doğu ve Güneydoğu’da meskûn mahal operasyonlarına katıldıklarını dile getiren asker, polis ve korucular, bir an önce Afrin’de barışın sağlanmasını istediklerini ve bunun için gönüllü olduklarını dile getirdi. Terör ve teröristle yurt içinde mücadele ettiklerini dile getiren güvenlik güçleri, bu kez Suriye’de terörist unsurlarla savaş vereceklerini ve Suriyelilerin evlerine güven içerisinde dönmelerini sağlayacaklarını ifade etti.



"TEK HEDEFİMİZ AFRİN'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMEK"

Afrin’i terör unsurlarından arındırırak gerçek sahiplerine geri vermeyi hedeflediklerini anlatan güvenlik güçleri, “Gerekirse gözümüzü kırpmadan şehit olmaya hazırız. Tek hedefimiz bir an önce Afrin’i teröristlerden temizlemek. Halkımızdan tek isteğimiz bizim için dua etmeleri. Korkumuz yok ve seve seve Suriye’ye gidiyoruz” diye konuştu.



