Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Kırıkkale Teşkilatı Kadın Kolları üyelerinin çalışmaları sonucu oluşturulan çini sergisinin açılışı, İl Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı.

"HADIM CAYDIRICI BİR ŞEY DEĞİL"

Açılışa katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, son dönemde tartışılan çocuk istismarına yönelik hazırlanan yasa paketine ilişkin, “Çocuk istismarı konusunda hadım yeterli bir çözüm değil. Verilen ilaçlar daha sonra kesildikten sonra buna devam edilsin demek mi? Bu konuda ne diyebilirim ki çok da caydırıcı bir önlem değil bize göre. Hadım caydırıcı bir şey değil."

"İDAM DA ÇÖZÜM DEĞİL"

İdam ise bir insanlık ayıbıdır. İdam çözüm değil, çözüm caydırıcı yasalar ve iyi hal indirimlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Asla iyi hal indirimleri uygulanmamalı. Kravat takmakla, takım elbise giymekle, hadım edilmekle iyi hal indirimi yapılmamalı. Bizim istediğimiz bunlar değil.” diye konuştu.