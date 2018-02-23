Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK) üstün bir başarıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yine sivil kılığında çatışmayı sürdürdüğü görüldü. Yaralı olan teröristler merhametli ordumuz eliyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afrin'de 'sivil' teröristler iş başında!
23.02.2018 - 16:53 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda korkularından ne yapacaklarını şaşıran teröristler sivil kılığında çatışmaya devam ediyor.
Etiketler : afrin,sivil teröristler,
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