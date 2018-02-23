Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK) üstün bir başarıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yine sivil kılığında çatışmayı sürdürdüğü görüldü. Yaralı olan teröristler merhametli ordumuz eliyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.