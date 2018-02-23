Terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada paylaştığı, TSK ve Zeytin  Dalı Harekatı'nı hedef alan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya  çıktı.
 
"Türkiye elini Afrin'den çek" etiketiyle paylaşılan fotoğrafın,  28  Şubat 2014'te Şili'de düzenlenen bir gösteride çekildiği tespit edildi.
 
"Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı" yalanıyla paylaşılan görselin  de "Konya'dan Mehmetçiğe bal dopingi" başlıklı habere ait olduğu belirlendi.
 
PYD/PKK yandaşlarının, kara propagandalarında bir kez daha montaja  başvurduğu gözlendi.
 
"YPG'nin Türk tankına saldırdığı" yalanıyla servis edilen ve üzerine  Türk bayrağı montajlanan yanan tank görselinin ise Suudi Arabistan'da  kaydedildiği ortaya kondu.
 
Daha önce de terör örgütü destekçileri, AA'nın Afrin'de stratejik  öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk  bayraklı asker fotoğrafına da DEAŞ'a ait bir görsel montajlamıştı.

 