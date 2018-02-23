Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında belirlenen terör hedefleri bombalanmaya devam ediyor. Havadan ve sınır birliklerinden yapılan atışlarla Afrin’in Raco bölgesinde bulunan teröristlere ait bir petrol rafinerisi vuruldu. İmha edilen rafineriden yükselen duman gökyüzünü sardı.
Afrin’de teröristlere ait petrol rafinerisi imha edildi
23.02.2018 - 19:01 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bombardıman devam ederken teröristlere ait bir petrol rafinerisi vurularak imha edildi. Bölgeden yükselen duman gökyüzünü sardı.
Etiketler : Afrin,Zeytin Dalı Harekâtı,
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