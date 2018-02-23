Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında belirlenen terör hedefleri bombalanmaya devam ediyor. Havadan ve sınır birliklerinden yapılan atışlarla Afrin’in Raco bölgesinde bulunan teröristlere ait bir petrol rafinerisi vuruldu. İmha edilen rafineriden yükselen duman gökyüzünü sardı.