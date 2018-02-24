Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Yunuz Kotiloğlu, Songül Kızılkaya'nın yanı sıra 24 tutuksuz sanık, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ruşen Çolak ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, son savunmaları alınan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kızılkaya, Çolak ve Kotiloğlu ile tutuksuz sanık Davut Şahan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanunu'na muhalefet" suçlarından 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse çarptırdı. Çolak ve Kotiloğlu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraat etti.

Diğer tutuksuz sanıklardan S.K, A.K, C.S. M.S, E.K, H.K, H.Y, Z.R.Ç, F.Ç, İ.G, H.G, H.K, A.K, H.M, M.K'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden heyet, aynı suçtan yargılanıp cezasında indirime gidilen H.A'ya ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Heyet, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.A, F,K, G.Ü, A.T, Ö.F.Ç, Ü.İ, B.M.C'nin ise suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.