Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Ereğlisi Belediyesinin 2015’de inşa edilmeye başlanan yeni binası, farklı mimarisiyle günlerdir tartışılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan bina hakkındaki eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Uyan “İlçemiz, 3 medeniyete ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla bina Osmanlı, Roma ve Bizans motiflerini taşıyor. Tarihî dokuya uygun, evrensel bir mimari dil ortaya konuldu. Projeyi belediyenin kendi mimarlarıyla yaptık. İşi bilen mimar ve mühendisler övgüyle bahsetti. Geçmişte ilçemize yaklaşık 7 ülkeden 40 profesör geldi. Onlar da hayran kaldı. Bittiğinde eleştirenlerin de çok beğeneceğine eminim” diye konuştu.