Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Deklarasyonu” imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Emine Erdoğan, etkinliğin hükûmetin çocuk işçiliğiyle mücadele kararlılığının bir ürünü olduğunu vurguladı. Bu yılın “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: Allah’ın bize emanet olarak verdiği çocuklar bir iş gücü değildir, beşeri sermaye hiç değildir. Çocuk, işlenmeyi bekleyen bir mücevherdir, tertemiz, bembeyaz bir sayfadır. Küçücük yaşta tarlada, sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklar tüm toplumu ilgilendiren bir ayıptır.

Çocuk istismarı konusuna da değinen Erdoğan “Çocukları, istismarın konusu haline getiren tüm sebepler iyi tespit edilmeli; meselenin çözümüne hepimiz ortak olmalıyız” ifadelerini kullandı.