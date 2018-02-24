Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Somali’de istikrarı hedef alan terör saldırları karşısında Türkiye kardeş Somali halkı ve Hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir” denildi.