Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Somali’de istikrarı hedef alan terör saldırları karşısında Türkiye kardeş Somali halkı ve Hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
24.02.2018 - 03:39 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını kınadı.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,somali,saldırı,
545955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545955.aspx
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