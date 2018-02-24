Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda her gün yeni bir destan yazıyor. Kahraman Türk ordusunun, Afrin’in güneydoğusundaki Ziyare kontrol noktasında terör konvoyunu nasıl imha ettiğinin detayları ortaya çıktı. Terörist ve silah taşıyan PKK/PYD’ye ait 30-40 araçlık konvoyun belirlenmesinin ardından Türk Ordusu harekete geçti. Konvoy, kente 15 kilometre kala topçu roketleriyle imha edildi. Terör konvoyu ateş topuna dönerken çok sayıda terörist de hayatını kaybetti.



ABD ORDUSU YAPAMADI

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, terör konvoyunun vurulmasıyla ilgili, “Biri hariç, dünyanın hiç bir ordusu böyle bir görüntü servis edemedi. O biri yine Türk Silahlı Kuvvetleri’ydi. ABD’nin AC-130 ve A-10’larla vurmaya çalıştığı nokta-dinamik hedefleri Türk Ordusu topçusuyla vurdu. Topçu atışı ile nokta hedef vurulamaz, dinamik hedef hiç vurulamaz” yorumunu yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı konvoya vurulma anını resmî internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı.



YOUTUBE KALDIRDI

Ancak bir süre sonra YouTube videoyu kaldırdı. Gelen tepkilerin ardından “yanlışlıkla silindi” açıklamasını yapan YouTube, videoyu tekrar yükledi. Suriye’nin SANA ajansı gece 00:45’te vurulan terör konvoyunun fotoğraflarını sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarla yayınladı. Çarpıcı karelerde otobüs ve kamyonların tamamen küle döndüğü görülüyor.



CİNDERES’İN ÖNÜ AÇILDI

Bu arada Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından bu yana çatışmaların sürdüğü Cinderes’te dün sabah önemli bir zafer kazanıldı. 10 kilometrekare büyüklüğünde ve 2 bin kişinin yaşadığı Bafler köyü terör örgütünden temizlendi. Böylece Cinderes beldesinin önünde hiçbir köy kalmadı. Öğlen saatlerinde ise Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Maskah köyünü de teröristlerden kurtarıldı. Operasyonun 35. gününde 101 tepe ve köyü kurtaran Mehmetçik, toplam 1873 teröristi de etkisiz hâle getirdi.



7 KİLOMETRE KALDI

Afrin’i kuşatmaya devam eden Mehmetçik son operasyonlarla birlikte 415 kilometrekarelik alanı teröristlerden temizledi. Afrin’de teröristlerin Türkiye ile olan sınır temasının kesilmesine kuzeyden 7 kilometre, batıdan ise 7,8 kilometre kaldı.

Köylerine dönüyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nda 20 Şubat’ta teröristlerden arındırdığı Dayr Savvan köyü sakinleri, operasyon sırasında köydeki yerleşim yerlerinin ve sivillerin hedef alınmadığını açıkladı. Mayın temizleme çalışmaları sürerken yaşadıklarını anlatan köy sakinlerinden Ebu Zeyn, “Operasyon sırasında evlerimizi terk etmedik. Kaçan komşular da yavaş yavaş dönmeye başladı” dedi. Bir başka köy sakini Subhi Muhammed de, TSK ile ÖSO’nun harekâtının sadece terör örgütünün mevzi ve hendeklerini hedef aldığını belirterek, “Bir aydır bombardıman var ama köydeki yerleşim yerleri hedef alınmadı. Ahali köyden bombardıman sesinden korkarak kaçtı. Ama hiçbir şekilde köydeki yerleşim yerleri, evler vurulmadı. Siviller hedef alınmadı” diye konuştu.